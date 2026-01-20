Giorgia Meloni si impegna a favorire un dialogo costruttivo tra l’Italia e l’Unione europea, in un momento di crescente tensione tra gli Stati Uniti e l’UE. Il governo italiano lavora per promuovere stabilità e dialogo, preparando un vertice dedicato a trovare soluzioni condivise. L’obiettivo è ridurre le tensioni e favorire un clima di collaborazione tra le parti coinvolte.

Mentre si inasprisce lo scontro tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, la leader Giorgia Meloni continua a tessere la tela per abbassare la tensione. Un'escalation - ha piu' volte sottolineato la presidente del Consiglio - porta solo ad un'instabilita' politica e finanziaria. Durante il suo viaggio in Giappone e Corea la premier parlando con i giornalisti non ha nascosto di ritenere un errore le mosse del presidente Usa sulla Groenlandia, ma allo stesso tempo ha sottolineato che le reazioni scomposte di alcuni leader europei rischiano di essere un boomerang e di minare il dialogo tra le due sponde dell'Atlantico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Meloni prepara vertice. Governo per abbassare la tensione

Leggi anche: Tasse, casa, pensioni e banche sul tavolo del governo. Meloni prepara il vertice finale

I dazi Usa pesano sulle Borse. L’Fmi: «Rischi rilevanti per la crescita». L’Ue prepara l’incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario)I dazi statunitensi continuano a influenzare negativamente le borse, mentre il FMI segnala rischi significativi per la crescita economica globale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Per la Groenlandia l’Europa si prepara ad usare il bazooka. Meloni metterà il veto?; I dazi Usa pesano sulle Borse. L'Fmi: Rischi rilevanti per la crescita. L'Ue prepara l'incontro con Trump a Davos (e un vertice straordinario); Copenaghen, Meloni: Attrezzarci contro le provocazioni russe. La Danimarca: ok a mandato per abbattere droni; Ucraina: Draghi inviato Ue in bilico, Bruxelles frena mentre Parigi prepara 6000 soldati.

Meloni prepara il summit Ue e riflette sull'invito a DavosNell'agenda di giovedì per ora c'è solo il vertice Ue informale a Bruxelles. ansa.it

Le opposizioni: 'Meloni venga in Aula per il vertice straordinario Ue sui dazi annunciati dal Trump'I capigruppo del M5s-Pd-Avs-Iv-Azione e +Europa di Camera e Senato hanno scritto ai presidenti delle due Aule per chiedere, a seguito della convocazione di un vertice straordinario a Bruxelles ... ansa.it

Decreto sicurezza, così il governo prepara la svolta: dai minori agli scippi. Meloni vede gli alleati x.com

Fratelli d’Italia: Governo Meloni prepara nuova stretta sulla sicurezza - facebook.com facebook