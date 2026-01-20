Udine teme possa fare del male al figlio e lancia il cane nel vuoto | morto l' animale

A Udine, un uomo ha lanciato il proprio cane nel vuoto, causando la sua morte. L’animale, senza guinzaglio, si era avvicinato a un bambino, e il padrone, temendo possa fare del male al figlio, ha reagito gettandolo da un'altezza di quattro metri. L’incidente ha suscitato grande commozione e attenzione nella comunità locale.

Preso dalla paura che potesse fare male al figlio, ha afferrato il cane e l'ha lanciato al piano interrato di un'area condominiale. Un volo di quattro metri che non ha lasciato scampo all'animale. Sarebbe questa la dinamica di quanto avvenuto nelle scorse ore a Udine. La notizia è stata diffusa da un animalista che ha raccontato di aver saputo della notizia dal proprietario del cane., L'episodio risalirebbe a domenica sera. Il cane, Pepe, affetto da una cardiopatia, era fuori casa con il suo padrone senza guinzaglio. L'animale, secondo quanto riferito dai proprietari, si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare segni di aggressività.

