Uccisa come fosse un' esecuzione | Mani Rosse Antirazziste scende in piazza contro la violenza di Stato

Il 22 gennaio alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì organizza il 43° sit-in per ricordare Renee Nicole Good, cittadina statunitense vittima di violenza da parte delle forze di polizia a Minneapolis. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla questione della violenza di Stato e a promuovere la giustizia sociale, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso nel confronto pubblico.

Mani Rosse Antirazziste Forlì dedicherà il 43esimo sit-in, in programma giovedì 22 gennaio alle 18.15, a Renee Nicole Good, cittadina statunitense uccisa lo scorso 7 gennaio a Minneapolis da agenti dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement), mentre stava rientrando a casa dopo aver accompagnato il figlio a scuola. “Secondo le ricostruzioni delle autorità locali e i video amatoriali diffusi, la donna non rappresentava alcun pericolo e la dinamica dell’episodio appare come una vera e propria esecuzione - scrive l'associazione -. L’uccisione di Renee Nicole Good si inserisce in un clima politico statunitense caratterizzato da una forte polarizzazione e da un’estensione dei poteri delle agenzie federali di sicurezza, in particolare dell’Ice, il cui operato, sostenuto dall’amministrazione Trump, prende di mira cittadini immigrati, anche per reati minori, sulla base di definizioni molto ampie e discrezionali di ‘minaccia pubblica’”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

