uccisa a coltellate a processo il marito

È iniziato ieri il processo presso la Corte d’Assise di Busto Arsizio riguardante l’omicidio di Teresa Stabile, 55 anni, uccisa a coltellate il 16 aprile nel cortile del suo condominio a Samarate. Il procedimento vede imputato il marito della vittima, con l’obiettivo di chiarire le responsabilità e i dettagli di quanto accaduto.

Si è aperto ieri mattina davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Giuseppe Fazio, il processo per l’omicidio di Teresa Stabile, la donna di 55 anni uccisa lo scorso 16 aprile a coltellate nel cortile del condominio di via San Giovanni Bosco, a Samarate, dove abitava. Un delitto che aveva scosso profondamente la comunità e che torna ora al centro dell’aula di giustizia, dove si cerca di ricostruire l’ultima, drammatica pagina della vita della donna. Sul banco degli imputati c’è il marito, Vincenzo Gerardi, 57 anni, che - secondo l’accusa - quel giorno avrebbe agito al culmine di una crisi maturata dopo la decisione della moglie di separarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

