Ubiale Clanezzo dopo la frana di novembre ufficiale la riapertura della strada

A seguito della frana verificatasi a novembre, Ubiale Clanezzo annuncia l'apertura ufficiale della strada di collegamento con Clanezzo. A partire dalle ore 17 del 20 gennaio 2026, la strada sarà nuovamente percorribile, consentendo il normale transito tra le due località. Questa riapertura rappresenta un importante passo verso il ripristino della viabilità e la ripresa delle attività nella zona.

“Si comunica che dalle ore 17 del 20 gennaio 2026 la strada di collegamento Ubiale-Clanezzo verrà aperta al traffico”. Con questa nota il Comune di Ubiale Clanezzo annuncia la riapertura della strada comunale che divide Ubiale e la frazione Clanezzo. Lo scorso 16 novembre una frana aveva costretto l’amministrazione a dover chiudere al traffico la carreggiata. L’intervento immediato dal valore di 180 mila euro di Regione Lombardia ha permesso la riapertura della strada in anticipo rispetto al cronoprogramma. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Strada Ubiale Clanezzo, proseguono i lavori.

