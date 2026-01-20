Tuturano cede il solaio dopo un incendio | ricerche in corso per un disperso

A Tuturano, frazione di Brindisi, si è verificato un crollo dopo un incendio in un’abitazione, che ha portato al crollo di una parte del solaio. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono sul posto per le operazioni di soccorso e le ricerche di un eventuale disperso. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 20 gennaio, e le indagini sono in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio nella frazione di Tuturano. Nel primo pomeriggio di oggi, 20 gennaio, una parte del solaio di un’abitazione è crollata in seguito a un incendio divampato all’interno di un appartamento a Tuturano, frazione di Brindisi. Si teme la presenza di una persona all’interno. Secondo le prime informazioni, nell’immobile potrebbe trovarsi una persona che vi abitava, circostanza che ha fatto scattare immediatamente le operazioni di verifica e ricerca. Vigili del fuoco al lavoro. Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, impegnate sia nell’accertare l’eventuale presenza di persone all’interno dell’edificio sia nella messa in sicurezza della struttura, resa instabile dal crollo e dai danni provocati dalle fiamme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tuturano, cede il solaio dopo un incendio: ricerche in corso per un disperso Incendio a Tuturano vicino Brindisi, solaio crolla tra le fiamme: morto un uomo, figlia in ospedaleUn incendio a Tuturano, vicino Brindisi, ha causato il crollo di un solaio e il decesso di un uomo anziano disabile. Leggi anche: Elicottero disperso, “è precipitato nel bosco”. Ricerche in corso Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Crolla il solaio dopo l'incendio in una casa a Tuturano, si cerca un anziano - All'interno della casa c'era anche la figlia 57enne che è riuscita a salvarsi. Al lavoro due squadre dei vigili del fuoco ... rainews.it Tragedia a Brindisi: incendio provoca crollo del solaio, muore anziano disabile - Crollo del solaio in una casa a Tuturano, frazione di Brindisi: l'intervento dei vigili del fuoco non ha evitato la tragedia. notizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.