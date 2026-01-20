L'articolo di Tuttosport evidenzia l'importanza di Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus, nella serata dedicata a Gianluca Vialli. Tra ricordi ed emozioni, l'evento ha sottolineato il suo ruolo nel contesto della storia bianconera, riflettendo sulla grandezza di figure come Vialli e sull'importanza di mantenere vivo il patrimonio sportivo del club.

2026-01-20 13:51:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Tra ricordi ed emozioni. Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è stato uno dei protagonisti nella serata dedicata a Gianluca Vialli. A margine dell’evento al Teatro Regio di Torino “My name is Luca. Ballata per Vialli” l’allenatore bianconero è tornato indietro nel tempo, rievocando momenti della loro conoscenza con aneddoti, curiosità e la solita ironia che lo contraddistingue. Ma non è mancata qualche battuta sull’attualità, sul ruolo dell’allenatore oggi e anche sulla fase che sta attraversando la Juve. Spalletti, il ricordo di Vialli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Lì si è capita la sua grandezza!”. Sulla Juve: “Siamo…”

Leggi anche: Tuttosport – Spalletti spiega la sua Juve

Leggi anche: Mercato Juve, Tuttosport svela: arriva l’ultima notizia sulla strategia di Comolli. Si cambia rotta: niente acquisti da quel campionato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Spalletti: Il Cagliari non se la meritava. Buttarsi a terra, ora basta: si faccia qualcosa; Chiesa-Juve, ecco l’offerta e ci sono due fattori chiave. Scambio Loftus-Cheek con Gatti, si può!; Chiesa in salita, l’affare Juve si complica. Vice Yildiz: si valuta l’ex Serie A; Coletta si racconta: Mourinho ti fa arrivare al top. Ho un solo obiettivo!. E sulla Roma...

Tuttosport: Inzaghi: «Palermo adesso si svolta» - Palermo a Mantova per sfatare un tabù storico e rilanciare la corsa promozione. Le parole di Inzaghi raccontate da Luigi Butera su Tuttosport ... ilovepalermocalcio.com

Tuttosport: Il Palermo ha il lampo di Segre - Il Palermo batte lo Spezia con un gol di Segre dopo 11 secondi, centra la quinta vittoria casalinga di fila e resta in corsa per la Serie A. ilovepalermocalcio.com

Noi Siamo La Storia (Un Inno alla Juventus) - HiveSoundz

Ismajli dolorante: è da valutare TUTTOSPORT Col morale alto dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma, valso la qualificazione ai quarti della competizione, la squadra granata è rientrata ieri mattina dalla Capitale: pranzo al Filadelfia, poi allenamento - facebook.com facebook