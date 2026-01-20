Tuttosport | Conte rilancia 10 assenti ma voglio l’impresa!

Antonio Conte si presenta con determinazione, nonostante le assenze di dieci giocatori. La sua sfida è mantenere alta la motivazione e l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, dimostrando ancora una volta il suo spirito di leader. In un contesto di difficoltà, l’allenatore italiano ribadisce la volontà di affrontare l’impegno con intensità e concentrazione, senza lasciare spazio a scoraggiamenti.

"> Fasciarsi la testa non è mai stato nello stile di Antonio Conte. Nemmeno davanti a un’emergenza senza precedenti. Dieci assenti per la trasferta decisiva di Copenaghen, eppure il tecnico del Napoli non cerca alibi e rilancia. «Ho parlato chiaro ai ragazzi – ha spiegato in conferenza stampa – concentriamoci su chi c’è e troviamo le soluzioni. Abbiamo perso Politano, Rrahmani e Neres, ma dobbiamo giocarci comunque le nostre chance. E nella borsetta ho medicine per tutti.». Una battuta per stemperare la tensione, ma il messaggio è netto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

