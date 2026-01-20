Tutto chiuso per il Santo Patrono anche Cup e servizi in ospedale La lettera di protesta

Il 20 gennaio a Gallipoli è una giornata dedicata al santo patrono, San Sebastiano, con molte attività pubbliche e private sospese. Quest’anno, tuttavia, si registra una decisione che ha suscitato preoccupazione tra cittadini e istituzioni, poiché tutti i servizi, compresi quelli in ospedale, sono stati chiusi. Questa lettera di protesta mira a evidenziare le problematiche generate dalla sospensione delle attività durante questa ricorrenza.

A nome di diversi utenti, molti dei quali giunti dall’hinterland gallipolino, e tra questi anche alcune donne in gravidanza, è giunta anche alla nostra redazione una lettera di protesta e segnalazione della circostanza. “Io insieme a tante altre persone che hanno bisogno urgente del servizio di prenotazione di visite ed esami, anche donne incinte, questa mattina ci siamo trovati le porte chiuse con un cartello, con la scritta chiuso per la festa del Santo Patrono. Lo riteniamo un fatto increscioso trattandosi di un servizio pubblico essenziale”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

