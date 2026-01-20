Tutte le ville di Valentino | le dimore in cui viveva e amava rilassarsi l’imperatore della moda

Le ville di Valentino rappresentano il riflesso del suo stile e della sua passione per la bellezza. Queste dimore, sparse tra Roma e la campagna circostante, sono state luoghi di relax e ispirazione per l’iconico stilista, che ha trascorso in esse momenti di quiete e creatività. Con la sua scomparsa, si chiudono le porte di un’epoca legata all’eleganza e alla raffinatezza della moda italiana.

L’ultimo imperatore della moda se n’è andato all’età di 93 anni: Valentino Garavani è scomparso nella sua residenza romana, città che per anni è stata fonte di ispirazione. Lo stilista famoso in tutto il mondo per il suo stile elegante ma sempre attuale amava ripetere di essere innamorato del.🔗 Leggi su Today.it

L’eredità di Valentino, quanto vale il patrimonio dell’ultimo imperatore della moda: ville, aziende e opere d'arteValentino Garavani, icona della moda italiana, ha lasciato un’eredità significativa attraverso le sue creazioni, le aziende e le proprietà.

“Le sue ultime ore…”. Valentino, come è morto l’imperatore della moda italianaValentino Garavani, icona della moda italiana, è scomparso dopo un lungo periodo di riflessione e silenzio.

