Trump | pronto a dazi 200% vini francesi
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la possibilità di imporre dazi del 200% sui vini francesi, segnalando una postura dura nei confronti delle importazioni. Nel contesto politico internazionale, si è anche discusso di un possibile tentativo di acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti, con i leader europei che, secondo Trump, non opporranno molta resistenza.
