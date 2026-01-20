Trump | grazie ai dazi ora ci rispettano

Durante il suo primo anno alla Casa Bianca, Donald Trump ha affermato che l’applicazione dei dazi ha contribuito a rafforzare il rispetto internazionale degli Stati Uniti. In un briefing con i media, ha anche commentato l’andamento delle decisioni della Corte Suprema, sottolineando l’incertezza sul suo futuro. Queste dichiarazioni riflettono la sua visione delle politiche commerciali e della situazione legale in un momento di transizione politica.

21.15 "Non so quello che farà la Corte Suprema",ha detto Trump nel briefing con i media in occasione del suo primo anno alla Casa Bianca."Ma -ha aggiunto- se perdiamo,ed è possibile,dovremo ripagare centinaia di mld di £". "Grazie ai dazi ci rispettano. Senza la Cina ci mangia".Sul Nobel:"Avrei dovuto averne uno ogni guerra. Nessuno mi dica che la Norvegia non ne ha il controllo.Perciò rispetto Maria Machado" che gli ha consegnato la sua medaglia del Nobel. "Il Venezuela -ha detto- sta lavorando bene con noi.Noi pronti ad investire".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Il pil Usa a +4,3% nel terzo trimestre. Trump: “Età dell’oro grazie ai dazi”. Ma dietro ci sono gli investimenti in AI

Leggi anche: Trump: “Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus di 2mila dollari”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi sta pagando i DAZI di TRUMP

Argomenti discussi: Trump, scontro con l'Europa: dazi a chi difende la Groenlandia; Dazi a chi invia truppe in Groenlandia, Alec Ross: L’Europa sarà una colonia degli Usa e di Trump; Cina, Pil al 5% nel 2025: l’export vola e dribbla i dazi di Trump. Ma le nascite toccano il minimo storico; Trump annuncia dazi al 10% per i Paesi europei che hanno inviato militari in Groenlandia: Da loro….

Trump minaccia dazi del 200% su vini e champagne francesi. Parigi: Pressioni inaccettabiliIl Presidente degli Stati Uniti minaccia dazi del 200% dopo il no di Macron al Consiglio di Pace per Gaza. Macron replica: pressioni commerciali ... huffingtonpost.it

Dazi: Trump, 'se perdiamo causa non so come restituiremo i soldi guadagnati'Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Non so cosa farà la Corte Suprema. Non so dove ci sia un caso in merito, ma abbiamo incassato centinaia di miliardi di dollari e se perdiamo quella causa, è possibil ... iltempo.it

Grandissimo risultato ieri sera per “Accordi e Disaccordi”, grazie a voi! Qui é quando Cacciari parla di Trump. - facebook.com facebook

Mariana Rodriguez, l’attrice venezuelana scelta da Zalone: «Grazie Trump, per il mio popolo una speranza di libertà» x.com