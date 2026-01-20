Trump smaschera Macron | Ecco l' sms che mi ha mandato

Negli ultimi giorni si è intensificata la tensione tra Donald Trump e Emmanuel Macron, con accuse e scambi di messaggi pubblici. La disputa riguarda la questione della Groenlandia, che ha alimentato un confronto tra gli Stati Uniti e la Francia. In questo contesto, emergono dettagli sui messaggi scambiati tra i due leader, offrendo uno sguardo sulle dinamiche diplomatiche e politiche coinvolte.

Guerrra aperta ormai tra Donald Trump e Emmanuel Macron. Nervi tesi tra Usa e Francia per la questione Groenlandia. E così il presidente Usa ha pubblicato su Truth un messaggio privato del presidente francese. Il testo, che il presidente americano presenta come del leader francese, recita testualmente: "Amico mio, siamo totalmente allineati sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran", seguito però da una nota di perplessità: "non capisco cosa stai facendo sulla Groenlandia". Macron avrebbe poi avanzato una proposta concreta per superare le tensioni: "Cerchiamo di fare grandi cose. 1) Posso organizzare un incontro del G7 a Parigi giovedì pomeriggio e invitare gli ucraini, i siriani e i russi a margine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

