Trump | ok summit su Groenlandia a Davos

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver accettato di partecipare a un summit sulla Groenlandia, coinvolgendo le diverse parti interessate. La riunione si svolgerà a margine del Forum economico di Davos, con l’obiettivo di discutere questioni strategiche legate alla regione. Questa decisione riflette l’interesse internazionale per le risorse e le potenziali implicazioni geopolitiche della Groenlandia.

11.35 Il presidente Usa dice di avere accettato una riunione sulla Groenlandia "con le varie parti" coinvolte, a margine del Forum economico di Davos. L'annuncio che la presidente della Commissione Ue von der Leyen tornerà domani al summit svizzero potrebbe indicare che la riunione riguardante l' isola artica si terrà domani. "La Groenlandia -insiste nel frattempo Trump-è imperativa per la sicurezza Usa e mondiale" e i leader danesi "sono meravigliosi,ma non possono proteggerla".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Donald Trump detta l’agenda a Davos tra Groenlandia e i nuovi dazi UsaAl World Economic Forum di Davos, si discute di questioni globali e geopolitiche, tra tensioni commerciali e strategie internazionali.

Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell’atteso discorso di Trump che già spaventa l’UeAl via il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua 56ª edizione, dedicato allo “spirito del dialogo”.

