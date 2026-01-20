Donald Trump mantiene la sua posizione sulla possibile acquisizione della Groenlandia, nonostante le continue discussioni e l’opposizione internazionale. Mentre le polemiche si intensificano, Bruxelles ha deciso di intervenire, alzando la voce in rappresentanza degli interessi europei. La questione resta aperta, con sviluppi che potrebbero influenzare le relazioni tra Stati Uniti e alleati europei.

Passano le settimane e aumentano le polemiche, ma non cambia la posizione del presidente americano Donald Trump sulla minaccia di annessione della Groenlandia. Come accade ormai quotidianamente, l’inquilino della Casa Bianca, anziché abbassare il livello dello scontro con l’Ue – fin qui soltanto verbale – ha ulteriormente provocato Bruxelles, affermando pubblicamente di non credere che i leader europei “si opporranno molto (all’annessione della Groenlandia). Guardate, ne abbiamo bisogno perché l’isola è di importanza strategica per gli Stati Uniti, dovete capirlo”, ha dichiarato il tycoon. Lo stesso, preannunciando i contenuti del suo atteso intervento al Forum economico di Davos, ha detto di aver “avuto un’ottima telefonata con Mark Rutte, il segretario generale della Nato, riguardo alla Groenlandia, concordando un incontro tra le varie parti a Davos, in Svizzera. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump non molla la Groenlandia ma Bruxelles stavolta alza la voce

