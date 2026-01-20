Trump mostra le foto delle persone arrestate in Minnesota | Volete vivere con loro?

Donald Trump ha condiviso fotografie delle persone arrestate in Minnesota, chiedendo se si desidera vivere con loro. A un anno dall'inizio del suo secondo mandato, il presidente statunitense ha tenuto una conferenza alla Casa Bianca, durante la quale ha affrontato vari temi di attualità, offrendo un quadro delle sue posizioni e delle sfide politiche in corso.

Tempo di bilanci per Donald Trump. A un anno dall'inizio del suo secondo mandato il presidente statunitense ha svolto una conferenza alla Casa Bianca in cui ha toccato i principali temi d'attualità. Prima di parlare però il tycoon ha mostrato le foto di alcuni dei migranti arrestati in questi.🔗 Leggi su Today.it Trump inizia conferenza mostrando foto immigrati arrestati in Minnesota: "Volete vivere con loro?"Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha mostrato foto di migranti arrestati nel Minnesota, chiedendo: Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Smithsonian si piega a Trump: i suoi impeachment cancellati dalla foto esposta nella Galleria dei presidenti; Trump: Niente più petrolio o denaro venezuelano a Cuba. L’Avana: Usa Paese criminale; Francia e Germania unite nella risposta decisa contro Trump, ma l’UE è divisa; Protettore di pedofili!: Trump reagisce all'attacco dell'operaio e mostra il dito medio. Trump mostra le foto degli immigrati arrestati, tra i peggioriAGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha mostrato ai giornalisti le foto di alcuni immigrati arrestati nei raid dell'Ice, presentandoli come tra i criminali più pericolosi al mondo. L ... msn.com Trump inizia la conferenza stampa con le foto delle persone arrestate in Minnesota: «Volete vivere con loro?»È iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La ... ilmessaggero.it ++ #Trump pubblica su Truth un'immagine creata con l'AI dove mostra ai leader Ue una cartina con la bandiera Usa che ricopre #Groenlandia, #Canada e #Venezuela++ x.com Possiamo anche girarci attorno e non volere ammettere con noi stessi quello che i nostri sensi ci restituiscono, ma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, mostra elementi di squilibrio. Nei rapporti internazionali è bene che prevalga il linguaggio diplomati - facebook.com facebook

