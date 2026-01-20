Trump inizia conferenza mostrando foto immigrati arrestati in Minnesota | Volete vivere con loro?

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha mostrato foto di migranti arrestati nel Minnesota, chiedendo:

"Volete vivere con loro? La maggior parte di loro sono assassini internazionali". Il Presidente americano Donald Trump ha iniziato la sua conferenza stampa alla Casa Bianca, a un anno dall'inizio del secondo mandato, mostrando le foto di alcuni dei migranti arrestati in questi mesi nel Minnesota. "Arrivano senza soldi, non hanno mai avuto soldi, non hanno neanche un Paese, non hanno neanche una cosa che assomigli a un Paese e arrivano qui e diventano ricchi", ha aggiunto, parlando degli immigrati di origine somala. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva.

