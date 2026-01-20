L'epistola di Donald Trump al premier norvegese, Jonas Gahr Støre, ha attirato l'attenzione per l'incipit audace: «Caro Jonas, considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato oltre otto guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace…». Un esempio di comunicazione diretta che suscita riflessioni sul ruolo e le reazioni della leadership politica contemporanea.

La lettera di Donald Trump al primo ministro norvegese, Jonas Gahr Støre, merita se non altro un posto nella storia della letteratura, per quest’incipit fulminante: «Caro Jonas, considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato OLTRE otto guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace.». Ma soprattutto mi conferma nella convinzione secondo cui Trump terminerà il suo mandato come l’avvocato interpretato da Alberto Sordi nel finale di “Troppo forte”: a un certo punto comincerà a dire dadà-dadà, dadà-dadà, finché qualcuno non lo porterà via, e i nostri sovranisti alla Oscar Pettinari, che gli si erano affidati con non minore trasporto, dovranno tornarsene nella palude del caimano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump finirà come l’avvocato di Sordi in “Troppo forte”

