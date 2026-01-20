Trump è narcisista | premi immaginari e deliri di grandeur | tutti i dubbi serissimi sulla sua salute mentale

L'articolo analizza i dubbi sulla salute mentale di Donald Trump, focalizzandosi sui tratti narcisistici e i comportamenti esibizionisti. Attraverso un approfondimento accurato, si cerca di comprendere le caratteristiche psicologiche che hanno suscitato discussioni e preoccupazioni, offrendo un quadro obiettivo e informativo senza sensazionalismi. Un'analisi seria e rigorosa, utile per chi desidera approfondire le implicazioni di tali atteggiamenti nella sfera pubblica e politica.

La scena finale di Viale del tramonto è una delle più celebri della storia del cinema: Norma Desmond, interpretata da Gloria Swanson, scende lentamente le scale convinta che le cineprese siano tornate per lei. «Eccomi DeMille, sono pronta per il mio primo piano», dice, ormai immersa in una realtà parallela. Un’immagine che, per molti osservatori, torna alla mente davanti a quanto avvenuto pochi giorni fa alla Casa Bianca, quando Donald Trump ha accettato una medaglia del Nobel per la Pace come se fosse un riconoscimento ufficialmente destinato a lui. Il “Nobel” immaginario e il culto dell’ego. La medaglia gli è stata consegnata da María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana premiata lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

