Donald Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine creata con l’intelligenza artificiale, che lo mostra in Groenlandia con la bandiera statunitense e un cartello con la scritta “territorio americano dal 2026”. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle sue recenti provocazioni, coinvolgendo anche figure come Rubio e Vance. Un episodio che riaccende il dibattito sulla percezione dell’uso dell’AI e delle strategie comunicative del ex presidente.

Nuova provocazione del presidente americano Donald Trump, che oggi su Truth Social ha condiviso un'immagine creata con l'intelligenza artificiale che lo ritrae con la bandiera americana in Groenlandia e vicino un cartello con la scritta "territorio americano dal 2026". Accanto a lui ci sono il vice presidente americano JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio.

© Ildifforme.it - Trump e il post con l’Ai: in Groenlandia con Rubio, Vance e la bandiera Usa

Groenlandia, vertice a Washington con la Danimarca. Rubio e Vance provano a realizzare il sogno di TrumpIl 14 gennaio a Washington si terrà un vertice tra Stati Uniti e Danimarca, incentrato sulle future relazioni e possibili sviluppi riguardanti la Groenlandia.

Olimpiadi, alla cerimonia d'apertura non ci sarà Trump. Delegazione Usa con Vance e RubioAlla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, prevista il 6 febbraio allo stadio di San Siro, non sarà presente Donald Trump.

