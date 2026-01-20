Trump dice no a Macron e rilancia | Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete

Durante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha risposto con un commento ambiguo riguardo alla Groenlandia, suscitando interesse e curiosità. In occasione di un evento di rilievo, le sue parole hanno attirato l’attenzione internazionale, lasciando aperta la domanda su quanto possa spingersi in futuro. Un momento che ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, riflettendo il tono di un discorso caratterizzato da retroscena di politica e diplomazia.

Una lunga conferenza alla Casa Bianca, un anniversario da celebrare, i riflettori di mezzo mondo puntati addosso. Donald Trump sceglie il momento più simbolico del suo secondo mandato per lanciare messaggi al vetriolo agli alleati, parlare di confini, potere e persino di un’isola che da mesi agita i sonni dell’Europa. Tra una rivendicazione economica e un attacco frontale ai democratici, l’ex tycoon si concede battute, provocazioni calcolate e una risposta che lascia tutti a bocca aperta quando spunta fuori il dossier più delicato: quello sulla **Groenlandia**. È lì che il clima, già teso, precipita definitivamente anche sul fronte dei rapporti con Parigi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”Donald Trump ha declinato l’invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos.

Conferenza stampa fiume di Trump alla Casa Bianca: “Fin dove mi spingerò per la Groenlandia? Lo vedrete”Una lunga conferenza stampa di Donald Trump alla Casa Bianca ha suscitato attenzione per le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, con un discorso che ha coperto vari temi di politica interna e internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: La rivolta rallenta e Trump sospende l’attacco, per ora; Groenlandia, Giorgia Meloni si sfila: l’Italia dice no ai soldati contro Trump; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen; Groenlandia dice no a Trump: lo schiaffo a Donald, cosa ha detto il premier dell'isola.

Groenlandia: perché Trump la vuole e perché l’Europa dice noNel fine settimana migliaia di persone sono scese in piazza a Nuuk con un messaggio semplice: la Groenlandia non è in vendita. Perché? focusjunior.it

La Groenlandia dice no a Trump, Non vogliamo essere americaniLa Groenlandia dice no a Donald Trump e lo fa con forza attraverso una dichiarazione congiunta dei leader dei cinque partiti del territorio. Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi ... msn.com

Il Cremlino dice che Trump ha invitato Putin a entrare nel “Consiglio di pace” x.com

Giorgia Meloni dice no ai nuovi dazi di Trump e sceglie il dialogo. In un mondo che si incendia, prova a spegnere il fuoco. Il campo largo invece cosa propone Mandare 15 soldati italiani nell’Artico. Geniale: quando c’è tensione internazionale, la soluzione è - facebook.com facebook