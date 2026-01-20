Il confronto tra Donald Trump e Keir Starmer, definito da Trump una

Il caso delle isole Chagos, arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, agita le acque tra Washington e Londra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contestato, definendola "una grande stupidità", la decisione del Regno Unito di cedere le Isole Chagos a Mauritius, che comprendono l'isola di Diego Garcia e la sua base militare anglo-americana. "E' sconcertante che il nostro 'brillante' alleato della Nato, il Regno Unito, stia attualmente pianificando di cedere l'isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo", ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump contro Starmer: "Grande stupidità", scoppia il caso delle isole Chagos

