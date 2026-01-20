Trump contro Starmer | Grande stupidità scoppia il caso delle isole Chagos
Il confronto tra Donald Trump e Keir Starmer, definito da Trump una
Il caso delle isole Chagos, arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Indiano, agita le acque tra Washington e Londra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha contestato, definendola "una grande stupidità", la decisione del Regno Unito di cedere le Isole Chagos a Mauritius, che comprendono l'isola di Diego Garcia e la sua base militare anglo-americana. "E' sconcertante che il nostro 'brillante' alleato della Nato, il Regno Unito, stia attualmente pianificando di cedere l'isola di Diego Garcia, sede di una vitale base militare statunitense, a Mauritius, e di farlo senza alcun motivo", ha scritto Trump su Truth Social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: “Ma Donald Trump…”. Scoppia il caso dopo il video della riunione di gabinetto
Leggi anche: “Ecco la prova”. Lo scoop su Donald Trump sulla stampa Usa, scoppia il caso
Groenlandia, Starmer invita a “discutere con calma tra alleati”; Un Board of Peace senza Peace; Da Macron a von der Leyen la rivolta europea contro Trump: “Sulla Groenlandia spirale pericolosa”; Starmer, dazi di Trump sulla Groenlandia sono completamente sbagliati.
Trump aumenta dazi a chi si oppone all'annessione dell'isola. Dura risposta dell'Europa - Domani il segretario generale della Nato, Rutte, riceverà il ministro della difesa danese, Poulsen, e la ministra degli esteri della Groenlandia ... tg.la7.it
Una decisione “completamente sbagliata” dice il premier laburista britannico Keir Starmer dell’aumento dei dazi annunciato da Trump contro i Paesi europei che hanno mandato truppe in Groenlandia - come racconto su @repubblica x.com
#Groenlandia, l'#UnioneEuropea valuta controdazi agli #Usa. #Starmer: "Vogliamo evitarli". #Trump: "Non più obbligato a pensare solo alla pace". #Borse europee in rosso. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19gennaio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.