Trump come il bullo e il mingherlino La Groenlandia può essere il suo errore fatale

Negli ultimi anni, Donald Trump ha affrontato diverse sfide in politica estera, tra cui la controversa questione della Groenlandia. L'interesse per questa regione potrebbe rappresentare un elemento decisivo nel suo percorso politico, segnando un possibile errore o una mossa strategica. Analizzare le sue azioni e le implicazioni di questa vicenda aiuta a comprendere meglio le dinamiche della sua presidenza e le ripercussioni internazionali.

La Groenlandia è l’errore fatale che rischia di rovinare un bilancio positivo della politica estera di Donald Trump. Questa frase contiene due parti. La prima, “errore fatale”, è facile da condividere per un lettore europeo. La seconda parte, il giudizio positivo sulla politica estera di Trump, invece probabilmente farà sobbalzare una maggioranza di voi. Prima di abbandonare la lettura disgustati, una precisazione: questo è il giudizio di The Free Press. Cioè uno dei pochi media americani che oggi si possono considerare davvero al di sopra delle parti, equidistante, impegnato in una onesta ricerca dell’obiettività. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

