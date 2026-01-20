Nel panorama internazionale, le azioni di Donald Trump continuano a suscitare attenzione e analisi. La Groenlandia, considerata un possibile obiettivo strategico, rappresenta un punto di svolta nelle sue recenti scelte. In questo contesto, il media The Free Press, fondato da Bari Weiss, sottolinea come l’ultimo anno abbia visto il presidente americano ottenere risultati significativi in politica estera, evidenziando l’importanza di seguire attentamente queste dinamiche.

La Groenlandia è l’errore fatale che rischia di rovinare un bilancio positivo della politica estera di Donald Trump. Questa frase contiene due parti. La prima, “errore fatale”, è facile da condividere per un lettore europeo. La seconda parte, il giudizio positivo sulla politica estera di Trump, invece probabilmente farà sobbalzare una maggioranza di voi. Prima di abbandonare la lettura disgustati, una precisazione: questo è il giudizio di The Free Press. Cioè uno dei pochi media americani che oggi si possono considerare davvero al di sopra delle parti, equidistante, impegnato in una onesta ricerca dell’obiettività. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Trump come il bullo e il mingherlino». La Groenlandia può essere il suo errore fatale

«Trump come il bullo e il mingherlino». La Groenlandia può essere il suo errore fataleNegli ultimi anni, Donald Trump ha affrontato diverse sfide in politica estera, tra cui la controversa questione della Groenlandia.

Macron ha accusato Trump di essere un bulloIl presidente Macron ha criticato le recenti decisioni di Donald Trump, definendole inaccettabili e caratterizzate da atteggiamenti da bullo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Trump liquida il premier della Groenlandia: “È un suo problema”

Argomenti discussi: Trump come il bullo e il mingherlino. Ecco perché la Groenlandia può essere il suo errore fatale; Macron ha accusato Trump di essere un bullo; Groenlandia, il rompighiaccio di Macron in attesa di Trump; Casini: Trump un bullo.

Macron attacca: 'Basta bulli'. Trump dichiara guerra allo champagneIl Forum di Davos trasformato in una piazza politica, l'Atlantico sommerso più che mai nella tempesta, una nuova guerra dei dazi a seminare ulteriori incertezze. Sono i giorni dello scontro totale tra ... ansa.it

Determinazione e «occhio della tigre», così Macron passa al contrattacco di Trump «il bullo»A Davos il leader francese cita «Rocky» e abbandona i toni concilianti con il presidente statunitense DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI La diffusione del messaggio privato è stata troppo, anche per Emm ... corriere.it

Il disprezzo con cui #Trump sta parlando della Somalia dimostra chi sia veramente: un bullo, ignorante, razzista, pericoloso per tutti, in primis per gli americani. x.com

Trump fa il bullo e l'Ue risponde, gli Usa minacciano: "Imprudente rispondere ai dazi". Bruxelles replica: "Nessuno strumento escluso" - facebook.com facebook