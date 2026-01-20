Trump choc mostra in diretta tv alla Casa Bianca i volti degli arrestati in Minnesota | Volete vivere con loro?

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha mostrato in diretta tv le foto degli arrestati nel Minnesota, chiedendo agli spettatori se desiderano vivere con loro. L’evento si è svolto nel primo anniversario del suo ritorno alla presidenza, suscitando attenzione e discussioni sull’approccio del leader statunitense alla giustizia e alla sicurezza.

«Nessuno ha fatto tanto come questa amministrazione in un anno». L'appuntamento era previsto per le 19, ma in una sala gremita e in attesa, il presidente Trump si è fatto aspettare. Nel discorso del primo anniversario del ritorno da presidente alla Casa Bianca, non ha però tradito le aspettative. Inizia mostrando una serie di foto di «criminali», ancora «attive» in Minnesota. Critica Biden e va avanti con le foto «Tutte fermate dall'Ice», la polizia oggetto di feroci critiche per i suoi interventi e l'omicidio di una donna in Minnesota. «Persone arrivate qui a causa dei confini aperti», dice. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva.

Conferenza show di Trump alla Casa Bianca: mostrati i volti degli arrestati in MinnesotaDurante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha presentato i volti degli arrestati in Minnesota, in un contesto di attenzione internazionale rivolta a questioni come la Groenlandia e le relazioni con l’Europa.

