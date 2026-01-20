Durante un briefing alla Casa Bianca, l’ex presidente Donald Trump ha mostrato in diretta i volti degli arrestati in Minnesota, chiedendo se gli americani vogliano convivere con loro. Nel corso della conferenza, ha anche commentato la Somalia, definendola non un Paese. L’evento si è svolto nel primo anniversario del suo ritorno sulla scena politica, suscitando attenzione e dibattito sull’attuale ruolo e posizione del leader.

«Nessuno ha fatto tanto come questa amministrazione in un anno». L'appuntamento era previsto per le 19, ma in una sala gremita e in attesa, il presidente Trump si è fatto aspettare. Nel discorso del primo anniversario del ritorno da presidente alla Casa Bianca, non ha però tradito le aspettative. Inizia mostrando una serie di foto di «criminali», ancora «attive» in Minnesota. Critica Biden e va avanti con le foto «Tutte fermate dall'Ice», la polizia oggetto di feroci critiche per i suoi interventi e l'omicidio di una donna in Minnesota. «Persone arrivate qui a causa dei confini aperti», dice. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Trump choc, mostra in diretta tv alla Casa Bianca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?». «La Somalia? Non è un Paese»

Trump choc, mostra in diretta tv alla Casa Bianca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha mostrato in diretta tv le foto degli arrestati nel Minnesota, chiedendo agli spettatori se desiderano vivere con loro.

Trump mostra in diretta tv alla Casa Binaca i volti degli arrestati in Minnesota: «Volete vivere con loro?»In occasione del primo anniversario del suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa in diretta televisiva.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trump: Dazi al 25% a chiunque commerci con l'Iran. Foto choc, file di corpi nei sacchi neri: Almeno 648 morti. E Khamenei minaccia gli Usa; Trump difende l'agente dell'ICE dopo sparatoria: La donna uccisa a Minneapolis era violenta e radicale. Il video; Nativi americani nel mirino dell’Ice come i migranti? Il video choc di un arresto arbitrario; SCENARIO IRAN/ Il regime ha una chance: ecco cosa chiede Trump per evitare un attacco Usa.

Groenlandia, Trump dichiara guerra commerciale all’Europa: dazi choc al 10% finché non ci sarà l’ "acquisto completo e totale” - facebook.com facebook

#Macron rifiuta l'invito per #Gaza e #Trump lo schianta: "Chi lo vuole Presto lascerà l'incarico. Comunque applicherò #dazi al 200% su vini e champagne e lui si unirà" x.com