Trump chiama Putin e Macron rifiuta | Gaza altro terremoto

La situazione a Gaza continua a evolversi, con tensioni internazionali che coinvolgono leader di rilievo. Trump ha contattato Putin, mentre Macron ha declinato l’invito a far parte del Board of Peace di Trump. Mosca si mostra interessata a valutare la proposta, suggerendo possibili sviluppi futuri nelle dinamiche diplomatiche globali.

Ci sarà Putin, forse, ma certamente non Macron nel Board of Peace di Trump. Il presidente russo non ha ancora accettato, Mosca ha fatto sapere che intende contattare Washington per avere tutti i dettagli della proposta, ma è molto probabile che la ritenga l’occasione buona per rientrare dalla porta principale nella politica internazionale. Il presidente francese invece ha fatto sapere tramite il suo entourage che «non intende dare seguito favorevole» in questa fase all’invito, sottolineando che la “carta” di questa iniziativa «va oltre il solo contesto di Gaza». Dietro alla scelta di Macron c’è molto, compresa la questione della Groenlandia, ma il rifiuto è ovviamente connesso anche all’impressione che tale consiglio tenda a sostituire in qualche modo l’Onu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Macron rifiuta di entrare nel Board of Peace per Gaza. La reazione di Trump: "Nessuno lo vuole" e minaccia dazi del 200% a vini e champagne

