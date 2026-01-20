Trump and Putin envoys say Davos meting on Ukraine was ‘very positive’ and ‘constructive’

DAVOS, Jan 20 - Envoys for U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin said on Tuesday that their meeting in Davos on a possible future peace deal to end the Ukraine war had been "very positive" and "constructive". The United States has held talks with Russia, and separately with Kyiv and European leaders, on proposals for ending the war in Ukraine, but no deal has yet been reached despite Trump's repeated promises to clinch one. Ukraine's European allies, currently arguing in public about Trump's threats against Greenland, are concerned the United States could demand Ukrainian accept territorial concessions.

