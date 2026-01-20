Trump alla Norvegia | Mi manca il Nobel non devo pensare alla pace

Il recente atteggiamento del presidente Trump nei confronti della Groenlandia e del Premio Nobel ha attirato l’attenzione internazionale. La sua dichiarazione, che associa il desiderio di pace al mancato riconoscimento del Nobel, evidenzia un approccio singolare e poco convenzionale. Questa vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione globale sulla regione e sulle dinamiche politico-diplomatiche che la coinvolgono.

La Groenlandia rimane al centro dell’attenzione internazionale, con il presidente Trump che ormai punta i piedi con toni quasi infantilistici. Dall’altra parte gli otto Paesi che sono finiti nel mirino del tycoon per aver reagito alle sue mire espansionistiche hanno diramato una dichiarazione congiunta, mentre l’ Ue, per il momento, si limita a convocare un vertice straordinario per venerdì. IL MESSAGGIO. In un messaggio ai limiti dell’irreale, il presidente Trump ha scritto al premier norvegese, lamentando la mancata assegnazione del Nobel per la Pace. "Considerando – ha scritto il tycoon – che il vostro Paese ha deciso di non darmi il premio Nobel per la pace per aver fermato 8 guerre, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Usa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

