Trump alla Casa Bianca | Abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione

Donald Trump ha dichiarato di aver realizzato più di qualsiasi altra amministrazione durante il suo mandato, definendo l'anno appena trascorso un periodo

(Adnkronos) – Donald Trump ha aperto il briefing con la stampa alla Casa Bianca affermando che l'anno appena trascorso è stato "un periodo straordinario". "Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile", ha detto nell'incontro con.

Trump demolisce la Casa Bianca. Ma la democrazia resiste

Conferenza show di Trump alla Casa Bianca: mostrati i volti degli arrestati in MinnesotaArrivato con quasi cinquanta minuti di ritardo nel primo anniversario del suo secondo mandato, il presidente ha mostrato una serie di foto segnaletiche ... ilgiornale.it

Trump, la conferenza stampa: in diretta le foto delle persone arrestate in Minnesota. «Volete vivere con loro?»È iniziata con quasi 50 minuti di ritardo (doveva incominciare alle 19, ora italiana) la conferenza stampa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. La ... leggo.it

Il 20 gennaio 2025 Donald Trump si insediava alla Casa Bianca e iniziava il suo secondo mandato. Oggi, a 365 giorni di distanza, l’opinione degli americani su di lui è diventata negativa: secondo la media dei sondaggi elaborata dal Silver Bulletin, se un ann - facebook.com facebook

Stati Uniti, esattamente un anno fa, il 20 gennaio 2025, Donald #Trump tornava alla Casa Bianca: l'impatto sui mercati È stato un anno di rally per Wall Street e ancor di più per le borse europee (nonostante i dazi), ma non per #Bitcoin. Un bilancio, con @elis x.com