Truffe del finto carabiniere in tutta Italia anche a Portogruaro | in arresto

Sono stati arrestati in Italia, tra cui Portogruaro, gli autori di almeno tre truffe del “finto carabiniere” avvenute tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Le vittime sono state ingannate con false comunicazioni di emergenza, subendo perdite economiche. La notizia evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e diffidare da richieste di denaro o informazioni da parte di soggetti sospetti che si spacciano per ufficiali delle forze dell’ordine.

Facevano credere alle vittime che un proprio caro fosse stato arrestato per aver causato un incidente, e solo con un pagamento in oro e contanti sarebbe stato scarcerato Si è reso responsabile di almeno tre truffe cosiddette del "finto carabiniere" tra dicembre 2024 e febbraio 2025: due messe a segno a Portogruaro e Genova, una tentata a Bientina, in provincia di Pisa. Al termine delle indagini, la procura di Genova ha disposto per l'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita questa mattina dai carabinieri di Napoli. Le accuse a suo carico sono di truffa aggravata e tentata truffa a danno di persone anziane.

