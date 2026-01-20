Truffe agli anziani con il bottino vacanze a Cortina in Ferrari tra le vittime 40 triestini

Nella giornata del 20 gennaio, a seguito di un'operazione dei carabinieri di Padova, sono state eseguite misure cautelari relative a truffe ai danni di anziani, coinvolgendo anche vittime triestine. L’indagine ha portato all’arresto di una persona e al sequestro di beni, evidenziando l’importanza di prestare attenzione a truffatori che approfittano delle vacanze e delle vulnerabilità delle persone più anziane.

Nelle prime ore della giornata odierna, 20 gennaio, oltre 70 militari del comando provinciale di Padova, con il supporto dei reparti competenti per territorio, hanno eseguito cinque misure cautelari personali, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, nonché un sequestro preventivo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Truffe agli anziani, con il bottino vacanze a Cortina in Ferrari, tra le vittime 40 triestiniNella giornata del 20 gennaio, a seguito di un’indagine, sono state eseguite cinque misure cautelari e un sequestro preventivo nell’ambito di un’inchiesta su truffe agli anziani, tra cui il furto di un’auto Ferrari durante una vacanza a Cortina.

Truffe ed estorsione agli anziani, con il bottino vacanze a Cortina con la FerrariIl fenomeno delle truffe e delle estorsioni rivolte agli anziani continua a rappresentare una preoccupazione crescente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani; Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime; Le truffe agli anziani, un danno non solo economico: paura e insicurezza tra le vittime; Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati.

La gang delle truffe agli anziani. In nove sono finiti nella trappolaSgominata in Veneto una banda di dieci persone che raggirava donne anziane anche nell’Aretino. La tecnica era quella del porta a porta: bussare a quelle donne ultrasessantenni, sole e fragili. msn.com

Truffa agli anziani sventata sull’A1: arrestati in due con oro e contanti per 15mila euroÈ accaduto lungo l’autostrada A1 dove la Polstrada di Caserta Nord ha arrestato due pregiudicati provenienti dalla provincia di Napoli. ilgiornalelocale.it

Canale 3. . Truffe agli anziani: un fenomeno in leggero calo, ma con il quale non bisogna abbassare la guardia. Questo, il messaggio lanciato dal comandante provinciale dei carabinieri Giulio Modesti, che ai nostri microfoni ha analizzato i dati di quest’anno ri facebook

Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com