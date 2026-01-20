Truffa da 2,5 milioni ridotta la condanna
Stefano Battistini, revisore contabile di Sant’Angelo di Gatteo, coinvolto in una truffa da 2,5 milioni di euro, ha visto ridimensionarsi la condanna in appello. In primo grado era stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per truffa, evasione fiscale e autoriciclaggio. La vicenda riguarda la mancata destinazione delle somme affidate dai clienti per pagare imposte e tasse.
Per anni non aveva versato le somme che i clienti gli affidavano per pagare imposte e tasse. Ridimensionata la pena in appello per Stefano Battistini, il revisore contabile di Sant’Angelo di Gatteo, condannato in primo grado a 4 anni e 4 mesi di reclusione per truffa, evasione fiscale e autoriciclaggio. Al processo d’appello, tenutosi ieri mattina a Bologna, il 73enne è stato condannato a 3 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Prescritte alcune condotte di reati commesse prima dell’agosto del 2017. I fatti di reato, iniziati nel 2013, si sarebbero protratti fino al 2018. L’accusa mossa al revisore contabile è quella di essersi impossessato per anni delle somme che aziende e professionisti gli affidavano per pagare tasse e imposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputatiIn un nuovo sviluppo giudiziario relativo alla rapina da oltre 152.
Leggi anche: Napoli, truffa all’INPS da 2 milioni: otto persone indagate per truffa aggravata
Truffa da 2,5 milioni, ridotta la condanna - Ieri in appello il processo a Stefano Battistini, il revisore contabile che intascò i soldi affidatigli dai clienti per pagare tasse e imposte ... ilrestodelcarlino.it
TRUMP WAS RIGHT! Letitia James Is a CRIMINAL!
Catello Maresca. . Scusate i milioni passano a 3, anzi più di 3 e mezzo. Senza il processo li avrebbe sborsati #ferragni #catellomaresca #napoli #pandoro #pandorogate #napoli #truffa #chiaraferragni - facebook.com facebook
Call center albanesi, galassie societarie e 4 milioni all'estero: la truffa del trading a professori e imprenditori di Torino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.