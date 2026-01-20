Trovata la basilica di Vitruvio dopo 2mila anni | La Città della Fortuna epicentro del mondo

È stata recentemente identificata a Fano la storica Basilica di Vitruvio, un sito di grande valore archeologico. Situata tra piazza Costa e piazza degli Avveduti, la struttura corrisponde alle descrizioni del De Architectura, con una pianta rettangolare e un colonnato perimetrale. Questa scoperta permette di approfondire la conoscenza dell’antica presenza romana nella città e di valorizzare il patrimonio storico locale.

FANO di Anna Marchetti Trovata a Fano la Basilica di Vitruvio. Sorgeva tra piazza Costa e piazza degli Avveduti e, come descritto da Vitruvio nel De Architectura, era a pianta rettangolare con colonnato perimetrale formato da otto colonne sui lati lunghi (via Arco d'Augusto) e quattro sui lati brevi. In piazza Costa di colonne ne sono state individuate quattro, più una quinta nella vicina piazza degli Avveduti: una sovrapposizione perfetta tra quanto descritto da Vitruvio e le colonne individuate. "Un dato eccezionale – ha commentato il ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha partecipato, collegato on line, alla conferenza stampa di ieri mattina alla Memo –.

