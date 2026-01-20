Troppo Arsenal per l'Inter arriva la 3ª sconfitta consecutiva in Champions | ottavi più lontani

L'Inter subisce una sconfitta pesante contro l'Arsenal a San Siro, con una prestazione che si conclude con il terzo ko consecutivo in Champions League. Nel primo tempo, la partita è stata vivace, con i Gunners in vantaggio due volte grazie a Gabriel Jesus, e nel finale Gyökeres ha siglato il terzo gol. La squadra italiana vede ora più distante l'obiettivo di raggiungere gli ottavi.

Primo tempo scoppiettante a San Siro con l'Arsenal pe due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Gabriel Jesus e al tris finale di Gyökeres. Sucic ha accorciato le distanze ma a nulla è valso per evitare un altro KO in Champions: Inter che vede allontanarsi gli ottavi diretti a una gara dalla fine della prima fase.🔗 Leggi su Fanpage.it Inter-Liverpool 0-1, Szoboszlai vale tre punti: seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions LeagueNel match al San Siro, l'Inter di Chivu subisce una sconfitta per 1-0 contro il Liverpool di Arne Slot, grazie a un gol decisivo di Szoboszlai. Classifica Champions League, volata serrata per gli ottavi: Arsenal davanti a tutti, Inter in piena zona éliteLa fase a gironi della Champions League entra nel vivo, con alcune squadre già in ottima posizione e altre ancora in bilico. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. The Times: FA e UEFA bocciano la modifica sul fuorigioco. Cambiamento troppo radicale La cosiddetta "legge Wenger", proposta dalla FIFA su iniziativa dell'ex allenatore dell'Arsenal, continua a far discutere e incontra resistenze importanti ai vertici del calcio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.