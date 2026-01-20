Trilogia Gotica | cena esperienziale con storie di vampiri e giochi letterari

Il 22 gennaio, presso Empiria – Teatro con Cucina a Genova, prende il via la Trilogia Gotica, una serie di eventi che uniscono letteratura, narrazione e convivialità. La prima cena del ciclo si svolgerà alle ore 20, offrendo un’esperienza immersiva con storie di vampiri e giochi letterari, nel suggestivo contesto del Club Clandestino Gotico. Un’occasione per scoprire un angolo di cultura e mistero nel centro storico della città.

Giovedì 22 gennaio alle ore 20, presso Empiria – Teatro con Cucina nel cuore del centro storico di Genova, si aprono le porte del Club Clandestino Gotico con la prima cena della Trilogia Gotica, un ciclo di eventi esperienziali che unisce letteratura, narrazione, gioco e convivialità.

