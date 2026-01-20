Trieste e il caffè | storie rotte e aromi

Da triesteprima.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trieste è da sempre legata alla tradizione del caffè, simbolo della sua storia e cultura. Il Puglia Club Trieste – Odv propone un nuovo

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Il Puglia Club Trieste – Odv organizza un nuovo "Angolo Culturale", dedicato a uno degli elementi più identitari della città: il caffè. L’incontro, dal titolo “”, si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Vitulli, in Via Revoltella 39 a Trieste.Relatore della serata sarà il cavalier Ervino Curtis, storico triestino, autore di numerosi volumi e insignito di prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Trieste Coffee Experts 2025: i grandi del caffè in scena al Savoia di Trieste

Leggi anche: Il comandante provinciale dei carabinieri di Trieste in visita alla sede della Bazzara Caffè

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il caffè a Trieste costa più che a Milano e Venezia: ecco perché; Caffè: i sette punti del Manifesto del Trieste Coffee Experts by Bazzara; L’Associazione Caffè Trieste non manca l’appuntamento con il Salone riminese; Bazzara presenta al SIGEP il Manifesto del Trieste Coffee Experts.

trieste e il caffèTrieste e il caffè: storie, rotte e aromi - Il Puglia Club Trieste – Odv organizza un nuovo Angolo Culturale, dedicato a uno degli elementi più identitari della città: il caffè. L’incontro, dal titolo Trieste e il caffè: storie, rotte e arom ... triesteprima.it

trieste e il caffèTrieste bella e viva: la città che non smette mai di sorprendere tra mare, eventi e voglia di futuro - Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano addosso, ti cambiano l’umore, ti fanno venire voglia di rimettere le scarpe e uscire anche quando pensavi di restare sul divano. Tries ... triestecafe.it

Caffè e Cornetto del 06.10

Video Caffè e Cornetto del 06.10

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.