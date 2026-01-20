Trieste e il caffè | storie rotte e aromi

Trieste è da sempre legata alla tradizione del caffè, simbolo della sua storia e cultura. Il Puglia Club Trieste – Odv propone un nuovo

Il Puglia Club Trieste – Odv organizza un nuovo "Angolo Culturale", dedicato a uno degli elementi più identitari della città: il caffè. L'incontro, dal titolo "", si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Vitulli, in Via Revoltella 39 a Trieste.Relatore della serata sarà il cavalier Ervino Curtis, storico triestino, autore di numerosi volumi e insignito di prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali.

