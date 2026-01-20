Riccardo Trevisani ha analizzato la vittoria del Milan contro il Lecce, evidenziando le caratteristiche di Fullkrug e Jashari. Secondo il giornalista, Fullkrug rappresenta un giocatore raro, mentre Jashari si distingue per la sua determinazione e personalità, elementi fondamentali nel calcio moderno. Un commento che sottolinea l’importanza delle qualità individuali nel contesto di una squadra.

"Un giocatore raro. Fullkrug è molto più bomber di Giroud, meno squisito tecnicamente, non ha la stessa visione panoramica anche nell’assistenza ai compagni, però è un giocatore molto importante". Riccardo Trevisani parla così di Fullkrug, che è stato decisivo con il suo gol di testa durante Milan-Lecce. Il giornalista aggiunge nella sua analisi a 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio': "Si aggiunge ad un elenco di giocatori tutti con caratteristiche diverse, a completare quello che serviva nel reparto. Al Milan mancava il panzer e ha preso esattamente un panzer". Una parentesi anche su quanto creato dai rossoneri: "Milan-Lecce non è un 1-0 di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Trevisani: “Fullkrug è un giocatore raro. Jashari non si è mai accontentato. Personalità”

