Treni deragliati in Spagna | salgono a 41 i morti decine i dispersi

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, coinvolgendo due treni ad alta velocità. Le autorità hanno confermato finora 41 vittime e numerosi dispersi. L'incidente ha causato il deragliamento di tre vagoni, evidenziando la gravità dell’evento e la necessità di approfondire le cause e le misure di sicurezza.

È salito a 41 il numero delle vittime accertate dell’incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Andalusia, dove due treni ad alta velocità si sono scontrati e tre vagoni sono deragliati finendo in un terrapieno. Le persone ricoverate sono 41, tra cui quattro bambini, e 12 pazienti si trovano in terapia intensiva. Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aggravarsi anche a causa dell’ alto numero di dispersi, che sono almeno 43, secondo le denunce di scomparsa presentate dai familiari. Per questo le operazioni di identificazione e di recupero stanno continuando senza sosta. Intanto il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale, mentre martedì re Felipe VI e la regina Letizia visiteranno il luogo dell’incidente insieme alla vicepremier María Jesús Montero. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Treni deragliati in Spagna: salgono a 41 i morti, decine i dispersi Treni deragliati in Spagna, vittime salgono a 39Il bilancio delle vittime del deragliamento di due treni sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è salito a 39. Treni deragliati in Spagna, sale a 41 il numero delle vittimeL’incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in Andalusia, ha causato un tragico bilancio di 41 vittime. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Spagna, incidente tra due treni in Andalusia: 39 morti. A deragliare il convoglio Iryo, operatore partecipato…; Il disastro ferroviario in Spagna: 40 vittime, i punti da chiarire; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Disastro ferroviario in Spagna, uno dei treni coinvolti è un Frecciarossa 1000. Spagna, deragliano due treni in Andalusia: le immagini drammatiche della tragedia - Treno ad alta velocità deragliato in Spagna: immagini drammatiche mostrano i vagoni distrutti e i soccorsi in azione. Ecco tutti gli aggiornamenti. notizie.it Spagna, deragliano due treni in Andalusia: decine di vittime. Le testimonianze drammatiche dei sopravvissuti: «Cerano molti morti» - Un treno diretto da Malaga a Madrid si è scontrato con un altro proveniente dalla direzione opposta: alcune carrozze sono deragliate. Tra le ipotesi sulle cause del disastro cè quella di un giunto sa ... vanityfair.it Treni deragliati in Spagna, il premier Sanchez: «Un giorno di dolore per tutto il Paese, arriveremo alla verità» - facebook.com facebook Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com

