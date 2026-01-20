Treni deragliati in Spagna sale a 41 il numero delle vittime

L’incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in Andalusia, ha causato un tragico bilancio di 41 vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato a questa grave perdita di vite umane. La comunità locale e le famiglie coinvolte sono in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini e sui soccorsi.

Si aggrava il bilancio dell' incidente ferroviario avvenuto domenica sera ad Adamuz, in Andalusia: il numero delle vittime è salito a 41. Le squadre di soccorso hanno trovato un corpo in una carrozza del treno Iryo, riferisce la radio tv pubblica spagnola Rtve, sottolineando che sono in corso i lavori per sollevare i vagoni del treno Renfe-Alvia, che hanno subito i maggiori danni per l'impatto. Si cercano ancora due corpi. La Commissione d'inchiesta analizzerà il binario rotto. La Commissione d'inchiesta sugli incidenti ferroviari, impegnata nelle indagini sul deragliamento, ha deciso di procedere con accertamenti tecnici approfonditi.

Spagna, strage sui binari: due treni sono deragliati sul rettilineo dell’Andalusia, 39 morti - Gli investigatori valutano l’ipotesi di un giunto saltato sulla linea AV rinnovata nel 2025 ... panorama.it

Treni deragliati in Spagna, il premier Sanchez: «Un giorno di dolore per tutto il Paese, arriveremo alla verità» - facebook.com facebook

Uno dei treni deragliati in Spagna è stato assemblato in Italia e apparteneva a una società di Trenitalia x.com

