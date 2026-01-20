Tremendo schianto grave il 18enne alla guida dell' Ape car L' uomo sul fuoristrada era ubriaco

Da cesenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente ha coinvolto un’ Ape car e un fuoristrada, causando il ferimento grave di un giovane di 18 anni alla guida del veicolo più piccolo. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sul fuoristrada sarebbe risultato ubriaco al momento dello scontro. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Tremendo schianto tra una Ape car e un fuoristrada con un ferito grave, un neo maggiorenne che si trovava alla guida del piccolo veicolo. L'incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, intorno alle 19:30, in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, a.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Grave incidente tra Ape Car e auto ad Anagni, un morto e un feritoUn grave incidente si è verificato ad Anagni lungo la strada provinciale 127 via Sabatino, coinvolgendo un Ape Car e un'auto.

A 17 anni fermato dai carabinieri alla guida dell'auto: era ubriaco, addosso anche 30 grammi di hasciscNella notte dell’8 gennaio, alle 1:30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un’auto in viale Patrioti con a bordo due giovani.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Auto contro scooter. Incidente sulla Volterrana. Gravissima ventiseienne; tremendo incidente alta velocità Malaga – Madrid: Maledetti i padroni del vapore!; Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una vettura in sosta: ubriaco alla guida denunciato, momenti di paura nella notte; Operaio precipita per tre metri e batte la testa: lavorava in un cantiere a Cattinara.

tremendo schianto graveSchianto in A1, grave un 32enne di Fornelli - Il giovane (di professione militare) è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.