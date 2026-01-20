Tremendo schianto grave il 18enne alla guida dell' Ape car L' uomo sul fuoristrada era ubriaco

Un grave incidente ha coinvolto un’ Ape car e un fuoristrada, causando il ferimento grave di un giovane di 18 anni alla guida del veicolo più piccolo. L’incidente si è verificato in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sul fuoristrada sarebbe risultato ubriaco al momento dello scontro. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Tremendo schianto tra una Ape car e un fuoristrada con un ferito grave, un neo maggiorenne che si trovava alla guida del piccolo veicolo. L'incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, intorno alle 19:30, in via Decio Raggi, nel tratto compreso tra i civici 2 e 8, a.

