Tre anni fa venne tagliata una ciocca di capelli per l’Iran oggi la manicure?

Tre anni fa, la presidente Paolo Gazzolo aveva simbolicamente tagliato una ciocca di capelli in solidarietà con il popolo iraniano. Oggi, si pone la domanda: quale è il ruolo della manicure in questo contesto? Un gesto che può rappresentare un nuovo modo di esprimere vicinanza e attenzione alle lotte per libertà e diritti umani.

«Tre anni fa la presidente Paolo Gazzolo, con il taglio simbolico della ciocca dei capelli, aveva dato un sostegno, legittimo, a chi stava combattendo per la libertà e per la democrazia in Iran. Ora la sinistra è nel cortocircuito, ha paura di intervenire su questo tema perché teme di prendere le.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

L'avvocato che sfidò la mafia e venne ucciso dai fratelli Vitale: 29 anni fa l'omicidio di Giuseppe La FrancaIl 4 gennaio 1997, Giuseppe La Franca, avvocato, imprenditore e dirigente pensionato del Banco di Sicilia, fu assassinato a 70 anni dai fratelli Vitale, mafiosi di Partinico.

Femminile, luminosa, la manicure opalescente è il dettaglio chic che trasforma la manicure in un vero e proprio accessorio di stileLa manicure opalescente, femminile e luminosa, rappresenta un dettaglio di stile che arricchisce ogni look.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Matteo Messina Denaro, tre anni fa la cattura: il tesoro, la rete dei criminali ricercati e le donne. I segreti del boss - Esattamente tre anni fa, il 16 gennaio 2023, si chiudeva l’era di Matteo Messina Denaro. msn.com