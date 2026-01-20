Trasportava sostanze stupefacenti su un autobus denunciato

Un uomo di origine tunisina è stato denunciato dalla polizia locale di Siena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante un controllo su un autobus, dove sono state trovate sostanze sospette. L’operazione evidenzia l’attività delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga sulle reti di trasporto pubblico.

Un uomo, di origine tunisina, è stato denunciato dalla polizia locale di Siena per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato intercettato, a seguito di una segnalazione, lo scorso lunedì 12 gennaio mentre si trovava a bordo di un autobus di linea proveniente da Firenze e diretto a Siena. Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto segnalato il quale, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Dagli ulteriori accertamenti eseguiti dagli operatori è emerso che l'uomo risultava, inoltre, destinatario di un provvedimento di foglio di via obbligatorio, con contestuale divieto di ritorno nel comune di Siena.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Spaccio di sostanze stupefacenti: sei arrestiQuesta mattina, i Carabinieri di Agropoli hanno arrestato sei persone nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Leggi anche: Agropoli (SA), detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Cocaina e cannabis alla guida: tre indagati; Arrestato dopo un incidente stradale: trasportava 9 chili di droga; Crotone, tentato omicidio nel traffico di droga: due arresti e sequestro di oltre tre chili di hashish. Ecco i dettagli.

Magliano Sabina: arrestato dai Carabinieri un giovane che trasportava un chilo di sostanza stupefacente - I Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno tratto in arresto un 24enne, romeno, domiciliato a Roma, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. newtuscia.it

La Squadra Mobile di Teramo arresta un uomo con oltre 100 kg di sostanze stupefacenti - La Squadra Mobile di Teramo in Val Vibrata ha tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio ... ilmetropolitano.it

Arrestato un passeggero che trasportava 280 dosi di sostanze stupefacenti all’Aeroporto di #Catania. Durante le operazioni di controllo sui passeggeri in transito, #ADMgov e la Guardia di Finanza, hanno fermato un uomo proveniente da #Londra in atte - facebook.com facebook

All’Aeroporto di #Catania, #ADMgov e @GDF hanno arrestato un passeggero che trasportava 280 dosi di sostanze stupefacenti nel proprio bagaglio. Sequestrato lo stupefacente. adm.gov.it/portale/docume… #VogliamoTutelarvi x.com