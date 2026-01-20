Tragico frontale sulla Circonvallazione tra Filottrano ed Osimo | un morto e un ferito grave VIDEO

Stasera, intorno alle 20, sulla Circonvallazione tra Filottrano e Osimo, si è verificato un grave incidente tra due veicoli. L’impatto frontale ha causato la morte di un uomo di 62 anni e il ferimento grave di un altro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

FILOTTRANO Incidente mortale questa sera, 20 gennaio, verso le 20 sulla direttrice che unisce Filottrano ad Osimo: due auto si sono scontrate frontalmente causando la morte di un 62enne (S.M, le iniziali) mentre un ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette. Lo scontro si è verificato a Montoro, lungo la Circonvallazione II Giugno, tra Filottrano e Osimo. La Fiat Punto della vittima si è schiantata contro una Audi A3 condotta da un osimano di circa 40 anni. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 62enne, che procedeva verso Osimo. Opposta la direzione dell’altro conducente, ferito in maniera grave. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

