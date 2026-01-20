Tragedia sulle strade del Barese | muoiono due giovanissimi fidanzati nello scontro con un bus

Tragico incidente sulle strade del Barese ha causato la morte di due giovani, Gianvito Novielli di 18 anni e Denise Buffoni di 15, coinvolti in uno scontro con un autobus. Un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito. La comunità si stringe intorno alle famiglie colpite da questa perdita improvvisa, mentre le autorità investigano sulle cause dell’incidente.

Avevano 18 e 15 anni, grave un altro ragazzo. Si chiamavano Gianvito Novielli, 18 anni, e Denise Buffoni, 15 anni. Erano fidanzati e hanno perso la vita lunedì sera in un drammatico incidente stradale in provincia di Bari. La loro auto è rimasta coinvolta in una serie di collisioni con altre vetture e infine con un autobus. Un altro giovane che viaggiava con loro è ricoverato in condizioni gravissime. Si tratta del secondo incidente mortale in Puglia nel giro di poche ore, un bilancio che ha scosso profondamente la regione. Lo schianto tra Acquaviva delle Fonti e Adelfia.

Un incidente tra auto e autobus nel Barese ha causato due morti tra i giovani, e un 19enne è grave.

