Tragedia sulla strada Ofantina cavallo ucciso da un’auto

Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri sulla strada Ofantina, nel territorio di Montella, in Alta Irpinia. L’incidente ha coinvolto un cavallo, che è stato ucciso a seguito dell’impatto con un’auto. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento. La notizia evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza stradale e al rispetto degli animali lungo le strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo la strada Ofantina, all’altezza del ponte che ricade nel territorio di Montella, in Alta Irpinia. Un’automobile, mentre attraversava il viadotto, ha investito un cavallo improvvisamente comparso sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e particolarmente violento: l’animale è morto sul colpo, mentre il conducente del veicolo ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non desterebbero preoccupazione. Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area, effettuato i rilievi e regolato la viabilità, fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e di accertamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

