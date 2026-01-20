Tragedia a Vibo Valentia | bambina di due anni muore soffocata da un wurstel

Una tragedia si è verificata a Vibo Valentia, dove una bambina di circa due anni e mezzo è deceduta in ospedale a seguito di un episodio di soffocamento, presumibilmente causato dall’ingestione di un wurstel. L’incidente sottolinea l’importanza di vigilare attentamente sui bambini durante i pasti per prevenire situazioni di rischio.

Una bambina di circa due anni e mezzo è morta oggi in ospedale a Vibo Valentia, dopo essere rimasta soffocata, presumibilmente ingerendo un wurstel. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, quando i genitori della minore si sono accorti che l’alimento non deglutito stava ostruendo le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, la coppia ha trasportato d’urgenza la figlia all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove la bambina è arrivata in arresto cardio-respiratorio. Purtroppo i tentativi di rianimarla da parte dei medici del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione, durati circa un’ora, si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Tpi.it

