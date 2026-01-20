Traffico Roma del 20-01-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 20 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salaria, verso San Giovanni. Sono previste chiusure notturne per lavori in diverse tratte, tra cui la circonvallazione interna e la Roma Napoli. Il servizio ferroviario sulla linea Termini-Centocelle è temporaneamente sospeso. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito Roma.

Luceverde Roma Buonasera trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni Vi ricordo che questa notte per lavori agli impianti della nuova galleria della circonvallazione interna a partire dalle 22 sarà chiusa la tangenziale est e tra la Roma L'Aquila è l'uscita di via Nomentana nelle due direzioni la riapertura alle 6 di domani mattina dovrebbe invece riaprire alle 20 tra poco sulla A24 Roma Teramo l'uscita di Castel Madama chiusa per lavori per le provenienze da Teramo questa notte Inoltre resterà chiusa per lavori la Roma Napoli dalle 22 alle 5 tra Colleferro e il video per la diramazione di Roma Sud direzione Roma ed infine per quanto riguarda il trasporto pubblico al momento è sospeso il servizio sulla ferrovia termini Centocelle dei tagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

