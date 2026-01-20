Alle ore 16:30 del 20 gennaio 2026, si registrano rallentamenti a Roma a causa di lavori in corso e interventi sugli impianti. La viabilità è influenzata sulla via Appia Nuova, sulla tangenziale est e sulla circonvallazione interna, con alcune chiusure temporanee e deviazioni. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando le modifiche in corso e le eventuali alternative di percorso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti sono segnalati al momento sulla via Appia Nuova in prossimità del divieto di transito causato dai lavori in corso all'altezza di via casalmonferrato Direzione Piazza Re di Roma mentre per lavori agli impianti della nuova galleria della circonvallazione interna dalle 22 di questa sera sarà chiusa la tangenziale est e tre alla Roma L'Aquila è l'uscita di via Nomentana nelle due direzioni la riapertura alle 6 di domani mattina di conseguenza ai veicoli provenienti da via Salaria dovranno uscire sulla complanare in direzione della Batteria Nomentana mentre i veicoli provenienti da San Giovanni dovranno uscire allo svincolo di via Tiburtina proseguono Intanto i lavori nelle aree verdi del Parco del Celio e fino alla fine di gennaio tutte le sere a partire dalle 21 viene chiuso al traffico Viale del parco modifiche Dunque per i 33 e 8 la linea 3 viene sostituita da bus navetta Tra la stazione Trastevere e Porta Maggiore mentre la linea 8 viaggia su bus per tutto il percorso quindi tra Casaletto e Piazza Venezia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-01-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 16-01-2026 ore 20:30Il traffico a Roma il 16 gennaio 2026 alle 20:30 mostra una diminuzione dell’intensità complessiva.

Traffico Roma del 01-01-2026 ore 16:30Al momento, il traffico a Roma risulta intenso lungo l'intero raccordo anulare e nelle principali vie del centro, a causa della parata di Capodanno da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare; Blocco traffico Roma 18 gennaio 2026: orari e deroghe; Prima domenica ecologica dell'anno il 18 gennaio: stop per i veicoli benzina e diesel nella Ztl Fascia verde; Domenica ecologica a Roma il 18 gennaio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolare.

Traffico Roma del 20-01-2026 ore 07:30 - Luceverde Roma Bentrovati situazione di traffico sostenuto sulla rete viaria di Roma per i consueti flussi del mattino il traffico è un momento Data ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 20-01-2026 ore 09:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta chiusa per lavori via Edmondo De Amicis tra via della ... romadailynews.it

Chi comanda sui tuffi nel Tevere Il caso Carabella e i Mr. Ok di Roma | RUVIDO 242

Oggi blocco del traffico a Roma. Chi può circolare e chi no. Tutte le informazioni - facebook.com facebook

Smog: il 18 gennaio a Roma è domenica ecologica. Stop traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Previste deroghe #ANSAmotori #ANSA x.com