Traffico Roma del 20-01-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 20 gennaio 2026, si registrano rallentamenti nel traffico a Roma. Le principali arterie interessate sono via tra il raccordo anulare e via di Grottarossa, via Flaminia tra il raccordo e via di Tor di Quinto, la Salaria tra motorizzazione e via dei Prati Fiscali, la tangenziale est tra piazza Bologna e via Salaria, e via Appia tra l’aeroporto di Ciampino e via di Capannelle in direzione Piazza Re di Roma.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico rallentato in via tra il raccordo anulare via di Grottarossa rallentamenti anche in via Flaminia tra il raccordo anulare via di Tor di Quinto in direzione centro sulla Salaria circolazione a rilento tra la motorizzazione e via dei Prati Fiscali E anche sulla tangenziale est traffico rallentato tra le uscite per piazza Bologna e via Salaria infine traffico rallentato in via Appia tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle in direzione di Piazza Re di Roma

